شكرا لقرائتكم خبر عن النسي يرد على موقف البحسني من احداث حضرموت ويدعوه لهذا الامر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دعا الخبير العسكري العميد خالد النسي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني إلى إبداء "الحكمة وصوت العقل" في التعامل مع الأحداث الجارية في محافظة حضرموت.
وأكد العميد النسي في تعليق له على موقف البحسني بشأن أحداث حضرموت، أن "أبناء حضرموت يحتاجون إلى لغة الحوار وجعل مصالح حضرموت هي العليا".
وحذر الخبير العسكري من خطورة الأوضاع في حضرموت، واصفاً ما يحصل بأنه "خطير جداً". كما انتقد بشدة "الاستخفاف به خاصة من الدخلاء على حضرموت الذين فشلوا في كل مناطق تواجدهم".
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