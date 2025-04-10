شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...مجلس القضاء الأعلى اليمني يرفع الحصانة عن قاضٍ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عقد مجلس القضاء الأعلى في اليمن اجتماعه الدوري برئاسة القاضي محسن طالب، حيث ناقش عددًا من القضايا المتعلقة بالسلطة القضائية وسبل تطويرها.
وشهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات هامة، منها رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة بسبب مخالفة مسلكية ارتكبها أثناء تأدية عمله، والموافقة على عدد من التوصيات الهامة لتعزيز أداء السلطة القضائية.
وأشاد المجلس بمشاركة اليمن الفاعلة في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم الدستورية العربية، والذي عقد في الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 16 دولة. وتعد هذه المشاركة دليلاً على التزام اليمن بتعزيز التعاون القضائي العربي وتحسين أداء السلطة القضائية.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الانضباط الوظيفي بعد الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر في المحافظات المحررة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المجلس لتحسين أداء السلطة القضائية وتعزيز الانضباط المؤسسي.
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