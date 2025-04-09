شكرا لقرائتكم خبر عن كان قادمًا من مصر...هذا ما عثر عليه في ثلاث حقائب سفر بمطار عدن "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبط موظفو الجمارك في مطار عدن الدولي، بالتعاون مع الجهات الأمنية، أدوية مهربة تتضمن 8 أصناف تستخدم لعلاج أمراض الأعصاب والصرع والسكر وجلطات القلب، كانت قادمة على متن رحلة من مصر.

وتم العثور على الأدوية داخل ثلاث حقائب سفر، وتضمنت نحو 9,626 شريطًا دوائيًا، و1,486 أمبولة، بالإضافة إلى 195 قلم إنسولين، دون وجود تصاريح رسمية بدخولها، بحسب وكالة سبأ.

من جهته، قال مدير جمرك مطار عدن، خالد بكير، إن عملية الضبط جاءت تنفيذًا لقانون الجمارك وتعليمات الهيئة العليا للأدوية، مؤكدًا استمرار الجهود المشتركة في مواجهة عمليات التهريب، بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة التهريب ووزارة المالية ومصلحة الجمارك.

وأشار بكير إلى أن الأجهزة الجمركية والأمنية تعمل على منع دخول أي مواد قد تشكل خطرًا على الصحة العامة أو تُستغل بشكل غير مشروع، لافتًا إلى أن بعض الأدوية المهربة قد تُستخدم كبدائل للمواد المخدرة، ما يهدد السلم الاجتماعي ويستهدف فئة الشباب بشكل خاص.