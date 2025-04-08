شكرا لقرائتكم خبر عن خيانة أم اختراق؟ الحوثيون يعتقلون كبار مسؤولي المخابرات بعد ضربات أمريكية دقيقة "تقرير" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبدو أن التوتر داخل صفوف الحوثيين يتصاعد إلى مستويات غير مسبوقة، مع شنّ "جهاز الأمن الوقائي" التابع للجماعة حملة اعتقالات استهدفت كبار المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة.

مصادر مطلعة في صنعاء كشفت أن الاعتقالات جاءت إثر اتهامات بتسريب إحداثيات دقيقة أدت إلى استهداف قيادات بارزة في الجماعة، مما يشير إلى احتمال وجود اختراقات أمنية كبيرة داخل أجهزة الحوثيين.

ومن بين المعتقلين شخصيات أمنية بارزة، من ضمنهم نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبدالقادر الشامي، إلى جانب قيادات أخرى، في خطوة تعكس حالة ارتباك داخل الجماعة.

ويرى محللون أن هذه الاعتقالات ليست مجرد إجراءات أمنية، بل قد تكون جزءًا من صراع داخلي متصاعد، حيث تسعى الجماعة إلى إحكام قبضتها على أجهزتها الأمنية وسط تزايد الضغوط العسكرية والسياسية عليها.



