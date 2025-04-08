شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور...مقتل شيخ قبلي وشقيقه في محافظة إب وانتحار الجاني بعد ساعات من الاشتباك مع حملة أمنية حوثية "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مسلح من أقاربهما على قتل شقيقين في جريمة عنف أسري جديدة هزت محافظة إب (وسط اليمن)، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت مصادر محلية إن المدعو ناجي مرشد الخضر، وهو أحد أقارب الضحيتين، أطلق النار على عبده ومحمد أحمد ناصر الخضر في قرية "الحرف" بعزلة القابل الأعلى بمديرية الشعر شرقي إب، وذلك في حادثة مروعة وقعت يوم أمس، لأسباب لا تزال مجهولة.

وأضافت المصادر أن الجاني فر إلى أحد الكهوف الجبلية بعد ارتكابه للجريمة، مما دفع مليشيا الحوثي إلى إرسال حملة أمنية لملاحقته. وأكدت أن الحملة الأمنية تعرضت لمقاومة شرسة من الجاني، الذي تحصن في منطقة كثيفة بالأشجار، وتمكن من صد الحملة حتى الساعة العاشرة مساء.

وفي تطور مفاجئ، أفادت بعض المصادر بأن الجاني أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه قبل وصول الحملة الأمنية إليه.

هذه الجريمة تعتبر من أحدث حوادث العنف الأسري في المنطقة، وتثير تساؤلات حول أسباب العنف المتزايد في ظل الوضع الأمني والسياسي الراهن.



