لماذا يجب عليك تغيير فرشاة أسنانك بعد التعافي من دور البرد؟

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عدن - ياسمين التهامي - عب فرشاة الأسنان دورًا أساسيًا في الحفاظ على نظافة الفم، ولكنها قد تُصبح أيضًا بيئة خصبة للبكتيريا والفيروسات خاصةً بعد المرض، ويتجاهل الكثيرون أهمية استبدال فرشاة أسنانهم بعد التعافي من نزلات البرد والسعال أو الزكام، مُعتقدين أن شطفها بالماء كافِ، إلا أن الأبحاث وتوصيات الخبراء تُشير إلى عكس ذلك، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا". أثناء السعال أو الزكام، يُحارب الجسم الفيروسات والبكتيريا، التي قد تنتشر على أسطح مُختلفة، بما في ذلك فرشاة أسنانك، وعندما تُنظف أسنانك وأنت مريض، تنتقل الجراثيم من فمك إلى شعيرات الفرشاة، ولأن فرش الأسنان تُخزن غالبًا في الحمامات، وهي بيئة رطبة مثالية لنمو الميكروبات، يُمكن أن تستمر هذه الجراثيم في النمو. وقد أظهرت الدراسات أن فيروسات مثل الإنفلونزا، وفيروس الأنف (المُسبب لنزلات البرد)، وحتى البكتيريا مثل العقدية، يُمكن أن تعيش على الأسطح لساعات أو حتى أيام، لذل إذا واصلت استخدام فرشاة الأسنان نفسها بعد التعافي، فقد تُخاطر بإعادة إصابة نفسك مجددًا أو نقل الجراثيم للآخرين، خاصةً إذا كانت فرش الأسنان مُخزنة بالقرب من بعضها البعض. لماذا يجب استبدال فرشاة الأسنان بعد المرض؟ في حين لا يوجد دليل مباشر على أن الفيروسات تبقى معدية على فرشاة الأسنان، تؤكد الأبحاث أنها قد تؤوي البكتيريا والفطريات ومسببات الأمراض الأخرى، حتى أن بعضها يُشكل أغشية حيوية مرنة، وعند الإصابة بنزلة برد، قد يزيد ذلك من خطر الإصابة بالتهابات أخرى خلال تلك الفترة، حيث تجمع فرشاة الأسنان الميكروبات مع مرور الوقت، حتى لو بدت نظيفة. ويقترح الخبراء ضرورة استبدال فرشاة الأسنان كل 3-4 أشهر، لأن شعيرات الفرشاة لا تنظف بفعالية، وقد تترك المزيد من طبقة البلاك، واستبدال فرشاة الأسنان بأخرى جديدة تساعد في الحفاظ على صحة الفم باستمرار، وقد تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض الجهازية، لذلك من المهم تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة حول استخدام فرشاة الأسنان. ويعتقد الكثيرون أن مجرد غسل فرشاة الأسنان بالماء بعد تنظيفها يزيل جميع الجراثيم، وهذه خرافة كبيرة، حيث تشير الدراسات إلى أن البكتيريا والفيروسات لا تزال تلتصق بالشعيرات، مما يجعل التطهير الشامل أو استبدالها ضروريًا، كما يعتقد الكثيرون أن معجون الأسنان يقضي على الجراثيم، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا، إلا أنه لا يقضي على جميع الكائنات الدقيقة الضارة، إذ قد تتراكم الجراثيم من اللعاب وجزيئات الطعام على شعيرات الفرشاة، ولا تقتصر نظافة الفم الجيدة على الوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة، بل يجب أيضًا تغيير فرشاة الأسنان التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الصحة العامة، وقد ربطت الدراسات سوء نظافة الفم بأمراض جهازية، مثل أمراض القلب والسكر والتهابات الجهاز التنفسي، ولأن الفم بوابة الجسم، فإن الحفاظ على النظافة أمر بالغ الأهمية. فيما يلى.. أفضل الممارسات التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الفم: يجب عليك دائمًا تخزين فرشاة الأسنان بشكل صحيح. احتفظ بفرشاة أسنانك في وضع مستقيم لتجف في الهواء، وتجنب تخزينها في وعاء مغلق، لأن تراكم الرطوبة يعزز نمو البكتيريا. قُم بتخزين فرش الأسنان بعيدًا عن بعضها لتقليل التلوث المتبادل. عقم فرشاة أسنانك دائمًا. أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد المرض، عقمها بشكل دوري عن طريق نقعها في غسول فم مضاد للبكتيريا لبضع دقائق، أو يمكنك نقع الشعيرات في الماء الساخن أو بيروكسيد الهيدروجين لتقليل الحمل البكتيري. يستخدم البعض معقمات الأشعة فوق البنفسجية للقضاء على الجراثيم، مع أن استبدال فرشاة الأسنان لا يزال هو الأفضل. لا تشارك فرشاة أسنانك مع أي شخص أبدًا، حتى مع أفراد أسرتك، لأنها يمكن أن تنشر البكتيريا والفيروسات. استبدل فرشاة أسنانك فورًا بعد التعافي من السعال أو البرد أو الإنفلونزا أو أي عدوى بكتيرية.

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