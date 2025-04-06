شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد الفطر.. عدن تفتح ذراعيها لأبناء صنعاء بعد سنوات من الانقطاع: "عدنا إلى حضن الوطن ووجدنا الحب قبل البحر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - د سنوات من الحرب والانقسام والانقطاع الطويل، شهدت مدينة عدن هذا العام مشهدًا إنسانيًا دافئًا ومؤثرًا، قلّما تكرّر منذ اندلاع الأزمة اليمنية قبل أكثر من تسع سنوات. ففي أيام عيد الفطر المبارك، زارت عشرات الأسر القادمة من العاصمة صنعاء عدن لقضاء إجازة العيد، في خطوة بدت عادية في ظاهرها، لكنها حملت في طياتها مشاعر لا توصف، وحنينًا غمر الشوارع والمقاهي والكورنيش، ولامس الذاكرة والقلوب معًا. لقاءات من القلب لأول مرة في هذا السياق، أجرت صحيفة عدن الغد أول لقاءات من نوعها مع عدد من تلك الأسر، في محاولة لرصد انطباعاتهم عن المدينة، والتغيرات التي لمسوها، والأهم من ذلك: كيف وجدوا تعامل الناس في عدن معهم، بعد سنوات طويلة من القطيعة والشك والضجيج السياسي والإعلامي. محمد عبدالرقيب: “ما توقعت أن عدن لا تزال بهذا الدفء” الرئيسية أخبار عدن محافظات تقـارير اليمن في الصحافة حوارات دولية وعالمية شكاوى الناس رياضة آراء وأتجاهات هيئة التحرير عن الصحيفة إتصل بنا أخبار المحافظات كلية الشرطة حضرموت تستأنف سير الدراسة لطلابها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ... وفيات المجيدي يعزي بوفاة الدكتور عبد الرحمن فارع حسن العلقمي ... مجتمع مدني رئيس الوزراء يطلع على خلال زيارته وزارة الخدمة المدنية على مستوى الانضباط الوظيفي ومراقبة سير الدوام ... ملفات وتحقيقات في عيد الفطر.. عدن تفتح ذراعيها لأبناء صنعاء بعد سنوات من الانقطاع: “عدنا إلى حضن الوطن ووجدنا الحب قبل ا ... أخبار عدن وكيل عدن "سالم" يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد ... أخبار عدن اللواء سند جميل يطّلع على سير العمل في مركزي أحوال المنصورة والبريقة بعد إجازة العيد ... أخبار وتقارير إعلامية عدنية: من المؤسف أن يتحول الإعلاميون إلى أدوات صراع بدل أن يكونوا صوتًا للتغيير ... أخبار المحافظات مدير عام قعطبة لن نسمح لأي إنسان أو جهه أن تزعزع أمن واستقرار المديرية ... راديو عدن الغد.. للإستماع اضغط هنا آخر تحديث :الأحد-06 أبريل 2025-04:26م ملفات وتحقيقات في عيد الفطر.. عدن تفتح ذراعيها لأبناء صنعاء بعد سنوات من الانقطاع: “عدنا إلى حضن الوطن ووجدنا الحب قبل البحر الأحد - 06 أبريل 2025 - 04:14 م بتوقيت عدن قسم الاستطلاعات بعد سنوات من الحرب والانقسام والانقطاع الطويل، شهدت مدينة عدن هذا العام مشهدًا إنسانيًا دافئًا ومؤثرًا، قلّما تكرّر منذ اندلاع الأزمة اليمنية قبل أكثر من تسع سنوات. ففي أيام عيد الفطر المبارك، زارت عشرات الأسر القادمة من العاصمة صنعاء عدن لقضاء إجازة العيد، في خطوة بدت عادية في ظاهرها، لكنها حملت في طياتها مشاعر لا توصف، وحنينًا غمر الشوارع والمقاهي والكورنيش، ولامس الذاكرة والقلوب معًا. لقاءات من القلب لأول مرة في هذا السياق، أجرت صحيفة عدن الغد أول لقاءات من نوعها مع عدد من تلك الأسر، في محاولة لرصد انطباعاتهم عن المدينة، والتغيرات التي لمسوها، والأهم من ذلك: كيف وجدوا تعامل الناس في عدن معهم، بعد سنوات طويلة من القطيعة والشك والضجيج السياسي والإعلامي. محمد عبدالرقيب: “ما توقعت أن عدن لا تزال بهذا الدفء” “كأنني عدت من منفى طويل… هذا ليس مجرد سفر، بل عودة إلى الذات”، بهذه الكلمات بدأ محمد عبدالرقيب، موظف حكومي وأب لخمسة أطفال، حديثه للصحيفة وهو يجلس على كورنيش الغدير متأملاً البحر والناس من حوله. يقول محمد: “تركت عدن في 2014، وكنت أظن أن الحرب قضت على كل شيء جميل فيها، لكن حين عدت مع عائلتي هذا العيد، اكتشفت أن المدينة ما تزال تحتفظ بروحها… ببساطتها… بوجهها الدافئ الذي لا يُشبه إلا الوطن”. ويضيف: “الناس هنا كانوا أكثر من رائعين، سألونا عن صنعاء، وعن الطريق، وعن أحوالنا. لم نشعر للحظة أننا غرباء. كنا نعتقد أن الجفاء السياسي قد انعكس على الناس، لكننا وجدنا قلوبًا مفتوحة، وابتسامات صادقة”. أم نبيل: “كسرنا الجدران النفسية… فاحتضنتنا عدن” من جهتها، قالت أم نبيل، معلمة من صنعاء، جاءت مع أبنائها في زيارة مفاجئة لعائلتها في عدن بعد انقطاع دام أكثر من 8 سنوات: “حين قررنا الزيارة، كنا متخوفين… ماذا لو شعرنا بعدم القبول؟ ماذا لو عاملونا كغرباء؟ لكن العكس تمامًا هو ما حدث. من لحظة وصولنا، أحسسنا أننا عدنا إلى بيتنا. الكل هنا كان يسأل عن صحتنا وعن صنعاء وكأننا جيران، لا قادمون من مدينة أخرى”. وتتابع: “جلست في صيرة أنظر إلى البحر، وشعرت وكأنني أتخلص من كل الأثقال التي حملناها لسنوات. السياسة أبعدتنا عن بعضنا، لكن عدن أعادتنا لبعضنا بهدوء ودون ضجيج”. جمال عبده: “عدن مدينة تعرف كيف ترمم الأرواح” أما جمال عبده، طالب جامعي جاء برفقة مجموعة من أصدقائه لقضاء العيد في عدن، فقال: “عدن ليست مدينة عادية… هي تجربة نفسية، ترمم ما أفسدته السياسة والخطابات والانقسامات. الناس هنا لم يسألونا من أين جئنا، بل سألونا: هل أنتم بخير؟ هل ارتحتم؟” “كل ما كنا نسمعه عن التوتر والعداوة سقط من أول لحظة تعاملنا فيها مع سائق تاكسي، أو بائع في السوق، أو شرطي ف نقطة تفتيش. لقد احتضنتنا اللافت أن هذه الزيارة، رغم بساطتها، لم تكن مجرد رحلة عيد، بل مثلت شكلًا من أشكال المصالحة غير المعلنة بين مدينتين فرقتهما السياسة، لكن تجمعهما الجغرافيا والتاريخ عدن، التي فتحت ذراعيها هذا العيد، كانت تقول لكل يمني “مهما ابتعدت، قلبي لا يزال على العهد… فهل نعود؟

كانت هذه تفاصيل خبر في عيد الفطر.. عدن تفتح ذراعيها لأبناء صنعاء بعد سنوات من الانقطاع: "عدنا إلى حضن الوطن ووجدنا الحب قبل البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.