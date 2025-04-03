شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وقوات الجيش الوطني في المدخل الشرقي لمدينة تعز "جولة القصر" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية ومسلحي ميليشيا الحوثي في معسكر التشريفات عند المدخل الشرقي لمحافظة تعز، وذلك عقب محاولة أحد عناصر الحوثيين التسلل إلى المواقع العسكرية التابعة للقوات الشرعية.

ووفقًا لمصادر ميدانية، استخدمت في الاشتباكات أسلحة خفيفة ومتوسطة، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على خط تعز - الحوبان، بعد أن استهدفت الميليشيا الطريق المجاور للبنك المركزي بوابل من الأعيرة النارية.

وتشهد محافظة تعز منذ سنوات مواجهات متكررة بين الطرفين، وسط محاولات مستمرة من قبل القوات الحكومية لمنع محاولات التسلل الحوثية وتأمين مداخل المدينة من الهجمات المتكررة.



