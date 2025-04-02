شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير صحي.. مخاطر غير متوقعة لتناول البسكويت مع الشاي يومياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبل الكثيرون على تناول الشاي مع البسكويت، خاصة خلال عيد الفطر، دون إدراك آثاره الصحية المحتملة. وفقاً لصحيفة "التليغراف" البريطانية، فإن هذه العادة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، يعقبه انخفاض سريع يسبب تقلبات مزاجية، شعور بالإرهاق، ورغبة ملحّة في تناول المزيد من السكر. كما أن الإفراط في تناول البسكويت، خاصة المصنوع من الدقيق المكرر والدهون الضارة، قد يسبب اضطرابات هضمية، وزيادة الوزن، وارتفاع الحموضة في المعدة. وعلى الرغم من فوائد الشاي، يحذر الخبراء من تناوله مع أطعمة غنية بالسكر أو الدهون المشبعة، حيث يمكن أن يحوّله إضافة السكر أو الحليب إلى مشروب عالي السعرات الحرارية، ما يزيد من خطر اضطرابات التمثيل الغذائي. ولتقليل الأضرار، ينصح الخبراء بتجنب تناول البسكويت مع الشاي في الصباح أو على معدة فارغة، واختيار بدائل صحية مثل البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة، مع تقليل السكر في الشاي أو استخدام الحليب الخالي من الدسم.

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