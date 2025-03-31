شكرا لبحثكم عن خبر مرجعية الحوثي يرفض العيد مع اليمنيين ويعلن صيام يوم الأحد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد أحد أبرز المرجعيات الحوثية، أن يوم أول أيام العيد هو يوم غد الإثنين بدلا عن اليوم الأحد كما أعلن عنه. وقال محمد عبدالعظيم الحوثي، أحد مرجعيات الحوثيين والزيدية في اليمن، أن اليوم الأحد هو يوم 30 من رمضان وأن غدا الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك. وأشار الحوثي في بيان مقتضب على منصة تيلجرام، بعد أن سما نفسه بـ "الإمام الحجة"، أنه سيصوم الأحد "لأنه لم يثبت شرعا أن الأحد عيد الفطر". وفي نهاية رمضان أفتى الحوثي الذي يتخذ من صعدة معقلا لمركزه المذهبي، بضرورة صيام يوم الشك وهو اليوم الأخير من شهر شعبان.

كانت هذه تفاصيل خبر مرجعية الحوثي يرفض العيد مع اليمنيين ويعلن صيام يوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.