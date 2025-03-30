شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع بقناة اماراتية:مغادرة العمالة الشمالية عدن يتسبب بتوقف الحركة الاقتصادية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الاعلامي عادل اليافعي:زمان إذا جاء العيد في عدن تغادر كل العمالة من ابناء الشمال و يعودون إلى مناطقهم وقراهم لقضاء العيد وتصبح عدن متوقفة فلا افران تشتغل إلا ما ندر .

واضاف:ولا مطاعم ولا المحلات التي تقدم الخدمات ونصبح في حيص بيص حتى يعودوا وسؤالي هل اليوم عدن تتوقف الحركة الاقتصادية فيها مع العيد عندما يعودون إلى الشمال ام لا ؟



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