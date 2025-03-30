شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال السامعي في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناشد الصحفي محمد السامعي باطلاق سراح شقيقه المعتقل في عدن

وقال محمد السامعي:أناشد مجلس القيادة الرئاسي وكافة أعضاء المجلس ورئيس المجلس الانتقالي وأعضاء الحكومة الإفراج عن شقيقي نشوان عبده علي الذي تم اعتقاله قبل نحو شهر ونصف في عدن حاليا محتجز لدى قوات الحزام الأمني في معسكر الشعب بعدن.

واضاف:تم اعتقاله وهو في طريقه من أجل قطع جواز للذهاب إلى العمرة استثمارا لأجرها في شهر رمضان المبارك.

يأتي عيد الفطر المبارك بعد أيام من صدمة وفاة شقيقي حاشد، وحاليا شقيقي الأكبر نشوان مازال معتقلا بتهمة أنه يعمل في التوجيه المعنوي بصنعاء.. وهو موظف في إدارة التوجيه المعنوي منذ ربع قرن وعمله مهندس مدني.. خريج كلية الهندسة جامعة عدن، ولا علاقة له بأي نشاط عسكري.

شقيقي نشوان سبق أن تعرض للاعتقال لمدة عامين في سجون الصالح بالحوبان وبعد الإفراج عنه عاد إلى صنعاء بحثا عن نصف راتب بعد تعثر خيارات الحياة كواحد من ملايين اليمنيين المغلوب على أمرهم.

واختتم:

متى سيكون هناك حرية التنقل لجميع اليمنيين في وطنهم وبلادهم؟

متى سيكون لنا حرية في الحياة بوطننا وأرضنا؟

متى سيكون للقادة اليمنيين- من مختلف الأطراف- رحمة بمواطنيهم ومسؤولية تجاههم؟

متى ستجف دموع أسر الأسرى والمختطفين والمعتقلين وحل هذا الملف الإنساني الحيوي الذي يفترض النأي به عن كل حسابات الساسة؟

