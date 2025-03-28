شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:صنعاء تهتز من قوة غارات الطيران الأمريكي وانفجارات عنيفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء قبل قليل نتيجة قصف الطيران الحربي الأمريكي

واكدت مصادر ان الطيران الأمريكي شن سلسلة غارات جوية على صنعاء تسببت بانفجارات قوية

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