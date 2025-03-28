شكرا لقرائتكم خبر عن المسوري يخاطب العليمي بعد لقائه بالغفوري: "سلم على غير الضيف" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق المحامي محمد المسوري على لقاء الدكتور عبد الله العليمي بمروان الغفوري، معبراً عن تحفظه على هذا اللقاء، ومشيراً إلى أنه توقع أن تكون سلبياته أكثر من إيجابياته.

وفي منشور له على حسابه في منصة "إكس"، قال المسوري مخاطباً العليمي: "يشهد الله عز وجل.. بأنني عندما شاهدت صورتك مع مروان الغفوري في يوم لقائك به.. قلت في نفسي.. الدكتور عبدالله العليمي سلم على غير الضيف.. وسيكون اللقاء به سلبياته أكثر من إيجابياته".

وأضاف المسوري: "ومع ذلك أقول.. أنت رجل دولة مشهود لك من الجميع.. ولا يضرك مثل هؤلاء".

