شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان رسمياً عن مقتل شقيق عبدالملك الحوثي ورئيس أركان الحوثيين وعشرات القيادات بغارات أمريكية "الأسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، وضاح الدبيش، أن الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة استهدفت مواقع حساسة تابعة لجماعة الحوثي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من القيادات العسكرية والأمنية البارزة، في ظل تصاعد العمليات العسكرية ضد الجماعة.

وأوضح الدبيش أن الضربات استهدفت عدة محافظات يمنية، أبرزها صنعاء وصعدة والجوف والحديدة، مشيرًا إلى أن العمليات ركزت على تصفية شخصيات قيادية تلعب أدوارًا محورية في التخطيط العسكري والإمداد اللوجستي.

ونشر ناطق القوات المشتركة بالساحل الغربي، تفاصيل العمليات وأبرز المستهدفين، كما يلي:

صنعاء وضواحيها

- مقتل اللواء محمد عبدالكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة.

- مقتل عبدالخالق بدر الدين الحوثي، قائد المنطقة العسكرية المركزية.

- سقوط ما بين 10 – 15 عنصرًا بين قتيل وجريح في بني حشيش، كانوا في مهمة خاصة بتكليف من زعيم الجماعة.

حي الجراف – صنعاء

- مقتل اللواء عامر المراني، محافظ الجوف السابق.

- إصابة المقدم أبو يحيى الشاوش، مسؤول حشد التعبئة العامة.

- مقتل العقيد أحمد مرفق، رئيس لجنة المشتريات العاجلة للجبهات.

- إصابة 12 قياديًا ومشرفًا بجروح خطيرة، ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفى المؤيد.

صعدة ومديرياتها

- مقتل اللواء جرفان، المسؤول الأمني للحماية الشخصية لعبدالملك الحوثي.

- استهداف اللواء حسن صلاح المراني، مسؤول متابعة الوزارات المدنية بمكتب الحوثي.

- إصابة عبدالعزيز الرازحي، مسؤول الأمن الوقائي في مكتب عبدالملك الحوثي، مع سقوط 20 – 30 عنصرًا بين قتيل وجريح.

الجوف وضواحيها

- مقتل عدد من القيادات الميدانية، بينهم عبده علي الهلالي، عبدالعزيز ناجي، علي صالح الحباري، أديب المراني، حمزة المراني، وأبو صلاح فايع.

- سقوط ما بين 30 – 40 عنصرًا بين قتيل وجريح من القيادات والمرافقين العسكريين.

الحديدة ومديرياتها

- مقتل منصور السعادي (أبو سجاد)، قائد البحرية الحوثية، مع 9 أفراد آخرين.

- سقوط ما بين 25 – 30 عنصرًا بين قتيل وجريح من القيادات الميدانية.

إحصائية شاملة للخسائر:

إجمالي القتلى والجرحى يقدر بين 150 – 160 فردًا.

الجوف سجلت أعلى عدد من الضحايا، تليها الحديدة، ثم صعدة وصنعاء.

العدد الفعلي قد يكون أعلى، مع استمرار حصر الإصابات الحرجة، وفقا للدبيش.

ملاحظات تحليلية:

استهداف دقيق للقيادات العسكرية والأمنية ذات الأدوار المحورية.

ارتفاع الإصابات في صعدة والجوف يعكس تنامي التحركات العسكرية للحوثيين في تلك المناطق.

التكتم الإعلامي الحوثي يعزز المؤشرات حول حساسية الخسائر التي تكبدتها الجماعة، بحسب ناطق القوات المشتركة.

وتقول تصريحات أمريكية إن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية أمريكية مكثفة لاستهداف القيادات الحوثية المؤثرة، مشيرة إلى أن الضربات ستتواصل لضمان تحجيم القدرات العسكرية للجماعة.

كشف الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، وضاح الدبيش، أن الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة استهدفت مواقع حساسة تابعة لجماعة الحوثي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من القيادات العسكرية والأمنية البارزة، في ظل تصاعد العمليات العسكرية ضد الجماعة.

وأوضح الدبيش أن الضربات استهدفت عدة محافظات يمنية، أبرزها صنعاء وصعدة والجوف والحديدة، مشيرًا إلى أن العمليات ركزت على تصفية شخصيات قيادية تلعب أدوارًا محورية في التخطيط العسكري والإمداد اللوجستي.

ونشر ناطق القوات المشتركة بالساحل الغربي، تفاصيل العمليات وأبرز المستهدفين، كما يلي:

صنعاء وضواحيها

- مقتل اللواء محمد عبدالكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة.

- مقتل عبدالخالق بدر الدين الحوثي، قائد المنطقة العسكرية المركزية.

- سقوط ما بين 10 – 15 عنصرًا بين قتيل وجريح في بني حشيش، كانوا في مهمة خاصة بتكليف من زعيم الجماعة.

حي الجراف – صنعاء

- مقتل اللواء عامر المراني، محافظ الجوف السابق.

- إصابة المقدم أبو يحيى الشاوش، مسؤول حشد التعبئة العامة.

- مقتل العقيد أحمد مرفق، رئيس لجنة المشتريات العاجلة للجبهات.

- إصابة 12 قياديًا ومشرفًا بجروح خطيرة، ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفى المؤيد.

صعدة ومديرياتها

- مقتل اللواء جرفان، المسؤول الأمني للحماية الشخصية لعبدالملك الحوثي.

- استهداف اللواء حسن صلاح المراني، مسؤول متابعة الوزارات المدنية بمكتب الحوثي.

- إصابة عبدالعزيز الرازحي، مسؤول الأمن الوقائي في مكتب عبدالملك الحوثي، مع سقوط 20 – 30 عنصرًا بين قتيل وجريح.

الجوف وضواحيها

- مقتل عدد من القيادات الميدانية، بينهم عبده علي الهلالي، عبدالعزيز ناجي، علي صالح الحباري، أديب المراني، حمزة المراني، وأبو صلاح فايع.

- سقوط ما بين 30 – 40 عنصرًا بين قتيل وجريح من القيادات والمرافقين العسكريين.

الحديدة ومديرياتها

- مقتل منصور السعادي (أبو سجاد)، قائد البحرية الحوثية، مع 9 أفراد آخرين.

- سقوط ما بين 25 – 30 عنصرًا بين قتيل وجريح من القيادات الميدانية.

إحصائية شاملة للخسائر:

إجمالي القتلى والجرحى يقدر بين 150 – 160 فردًا.

الجوف سجلت أعلى عدد من الضحايا، تليها الحديدة، ثم صعدة وصنعاء.

العدد الفعلي قد يكون أعلى، مع استمرار حصر الإصابات الحرجة، وفقا للدبيش.

ملاحظات تحليلية:

استهداف دقيق للقيادات العسكرية والأمنية ذات الأدوار المحورية.

ارتفاع الإصابات في صعدة والجوف يعكس تنامي التحركات العسكرية للحوثيين في تلك المناطق.

التكتم الإعلامي الحوثي يعزز المؤشرات حول حساسية الخسائر التي تكبدتها الجماعة، بحسب ناطق القوات المشتركة.

وتقول تصريحات أمريكية إن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية أمريكية مكثفة لاستهداف القيادات الحوثية المؤثرة، مشيرة إلى أن الضربات ستتواصل لضمان تحجيم القدرات العسكرية للجماعة.