شكرا لقرائتكم خبر عن تتصدرها دولة عربية...أضعف 10 عملات في العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أضعف 10 عملات في العالم تتصدرها دولة عربية هي:

1. *الليرة اللبنانية (LBP)*: تُعتبر الليرة اللبنانية أضعف عملة في العالم، حيث تتراوح قيمتها بين 1 دولار و 89 ألفا و 600 ليرة لبنانية. ويعود ذلك إلى ارتفاع التضخم في البلاد، الركود الاقتصادي، عدم الاستقرار السياسي، والحروب والعدوان الإسرائيلي على لبنان ¹.

2. *الريال الإيراني (IRR)*: يعاني الريال الإيراني من ضعف شديد، حيث تتراوح قيمته بين 1 دولار و 42 ألفا و 100 ريال إيراني. ويعود ذلك إلى العقوبات الاقتصادية الدولية، معدلات التضخم المرتفعة، فرص الاستثمار الأجنبي المحدودة، وتقييد الوصول إلى التجارة الدولية ¹.

3. *الدونغ الفيتنامي (VND)*: يحتل الدونغ الفيتنامي المركز الثالث في قائمة أضعف العملات في العالم، حيث تتراوح قيمته بين 1 دولار و 25 ألفا و 545 دونغا. ويعود ذلك إلى سياسات الحكومة الفيتنامية التي تهدف إلى الحفاظ على انخفاض قيمة العملة من أجل دعم الصادرات ¹.

4. *الليون السيراليوني (SLL)*: تتراوح قيمة الليون السيراليوني بين 1 دولار و 22 ألفا و 785 ليونا سيراليونيا. ويعود ذلك إلى سنوات من الحروب وعدم الاستقرار السياسي، البنية التحتية الاقتصادية الضعيفة، والإنتاج الصناعي المحدود ¹.

5. *الكيب اللاوسي (LAK)*: تتراوح قيمة الكيب اللاوسي بين 1 دولار و 21 ألفا و 630 كيبا. ويعود ذلك إلى معدلات التضخم المرتفعة، اختلال التوازن التجاري، واحتياطيات محدودة من العملات الأجنبية ¹.

6. *الروبية الإندونيسية (IDR)*: تتراوح قيمة الروبية الإندونيسية بين 1 دولار و 16 ألفا و 525 روبية. ويعود ذلك إلى الأزمات المالية السابقة، فترات التضخم المرتفع، الاعتماد على الاستثمار الأجنبي، وسياسات البنك المركزي الإندونيسي ¹.

7. *الليرة السورية (SYP)*: تتراوح قيمة الليرة السورية بين 1 دولار و 13 ألف ليرة سورية. ويعود ذلك إلى الحرب الطاحنة التي شهدتها البلاد، الفساد، ضعف الصادرات، والحصار الاقتصادي ¹.

8. *السوم الأوزبكي (UZS)*: تتراوح قيمة السوم الأوزبكي بين 1 دولار و 12 ألفا و 920 سوما. ويعود ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة، التضخم، انخفاض النمو الاقتصادي، وتفشي الفساد ¹.

9. *الفرنك الغيني (GNF)*: تتراوح قيمة الفرنك الغيني بين 1 دولار و 8 آلاف و 645 فرنكا. ويعود ذلك إلى الاعتماد الكبير على صادرات السلع الأساسية، تحديات التضخم المستمرة، الفساد، وسوء الإدارة الاقتصادية ¹.

10. *غوراني باراغواي (PYG)*: تتراوح قيمة غوراني باراغواي بين 1 دولار و 7 آلاف و 995 غوراني. ويعود ذلك إلى الفساد، انتشار العملات المزيفة، التضخم، وغلاء الأسعار ¹.