شكرا لقرائتكم خبر عن لا تستخدم الماء الساخن.. "الغذاء والدواء" تحذر من إذابة الأغذية المجمدة بطرق غير آمنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مخاطر إذابة الأغذية المجمدة بطرق غير صحيحة، لما قد يؤدي إلى تكاثر البكتيريا وتهديد سلامة الغذاء. وأكدت أن الطرق الخاطئة، مثل ترك الطعام في درجة حرارة الغرفة أو استخدام الماء الساخن، قد تزيد من نمو البكتيريا الضارة وتعرض الصحة للخطر. وأوضحت الهيئة أن الطرق الآمنة تشمل إذابة الطعام داخل الثلاجة لمدة 24 ساعة لضمان بقائه في درجة حرارة آمنة، أو باستخدام الماء البارد مع تغييره كل 30 دقيقة، بالإضافة إلى إمكانية الطهي المباشر دون الحاجة للإذابة. كما شددت على ضرورة تجنب ترك الطعام المذاب في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة البكتيريا بنسبة تصل إلى 65%. ودعت الهيئة الجميع إلى اتباع الإرشادات الصحية الموصى بها عند إذابة اللحوم والدواجن والأسماك لضمان سلامة الغذاء، وتجنب أي ممارسات قد تؤدي إلى مخاطر صحية.

كانت هذه تفاصيل خبر لا تستخدم الماء الساخن.. "الغذاء والدواء" تحذر من إذابة الأغذية المجمدة بطرق غير آمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.