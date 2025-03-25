شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان...برقية عاجلة من الرئيس العليمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية عزاء ومواساة الى السفير مروان عبدالله عبدالوهاب نعمان، وعائلة الشاعر الكبير عبدالله عبدالوهاب نعمان (الفضول) في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المهندس محمد عبدالله عبدالوهاب نعمان الذي انتقل الى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس والحكومة، عن خالص التعازي، واصدق المواساة للسفير النعمان وعائلته، وابناء الفقيد وكافة آل النعمان بمصابهم الاليم.

ونوه فخامة الرئيس بمناقب الفقيد وادواره في خدمة وطنه، وشعبه، وإخلاصه لمبادئ النظام الجمهوري التي تشربها عن اسرته المناضلة، حيث كان جده الشهيد الشيخ عبد الوهاب نعمان، في صدارة الثوار الأوائل ضد النظام الامامي البائد، واحد شهداء ثورة 1948، سائلاً الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

