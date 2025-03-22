شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يفاجئ الجميع ويكشف سبب إزالة شوقي القاضي من مجموعة الواتساب الخاصة بأعضاء البرلمان. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر رئيس مجلس النواب سلطان البركاني بيانا جاء فيه:

الأخ العزيز الأستاذ فتحي بن لزرق حياكم الله وخواتم مباركة على الجميع وعلى شعبنا اليمني الذي نسأل الله له الخلاص من محنته والقضاء على الفئة الباغية واستعادة الدولة.

أخي فتحي أنت تعلم مدى حبي واحترامي لك واعتزازي بما تكتب ولكن رسالتك الموجهة إلي يوم أمس لم تكن موفقة وفيها خروجاً عن المألوف وعن قواعد العمل السياسي والإعلامي حينما تطلب مني أن افتح مجموعة مجلس النواب للجمهور للمشاركة فيها وأنت هنا تنتهك خصوصيتها وتطالب بما هو غير منطقي كم من الجماهير التي ستشارك هل يعقل أن تكون هذه المجموعة من عشرات الآلاف أو مئات الآلاف وهي خاصة بقضايا الوطن والنواب وخصوصيتهم ثم أن الرسالة التي حذفها الاستاذ محسن باصرة لم تكن من قضايا الوطن أو النواب فهي :

أولا ً :

تتحدث عن مطالبات التجمع اليمني للاصلاح للعضو شوقي القاضي بتسديد اشتراكاته الحزبية الشهرية وهو أمر لا يعني مجلس النواب ولا يجوز نشره في مجموعة مجلس النواب .

ثانياً :

يتحدث في الرسالة عن أن الأشقاء في المملكة أوقفوا عنه ما اسماه المبلغ الموهوب من الأشقاء فايقافها او استمرارها أمر يعنيهم ولا شأن لمجلس النواب فيه وشرعاً للواهب حق العودة عن هبته وهي ليست من القضايا التي يمكن مناقشتها في مجموعة النواب لأن بقية التفاصيل التي ادعاها لانعلمها وليس من حقنا أن نناقش أمرا ً لا يخص مجلس النواب ولا يعني البلد

قضية شخصية ومبالغ مالية يريدها شوقي القاضي من المملكة ليست قضية برلمانية حتى تقام الدنيا ولا تقعد وكان بإمكاني أن أطلب من الأخ محسن باصره أن ينشر الرسالة ليعرف القراء جميعاً حقيقتها لولا أن فيها بعض الإساءات ونحن في غنى عن الوقوع في مثل ذلك.

فهو موضوع شخصي مرتبط بحزبه ومرتبط بمطالبته المال من الأشقاء في المملكة.

ولم يكن ماذهبتم إليه وتحمس له وكتب عنه الاخرون هو الواقع أو أنه كان يدافع عن قضية عامة أو أنه غضبا لله وللوطن والثورة والجمهورية والوحدة ولمقارعة فلول الامامة ونظام الكهنوت فتصدى له باصره وحذف منشوره ، والاخ شوقي يعلم أن عشرات المنشورات التي لاترتبط بالوضع العام ولا بقضايا تهم البرلمان واعضائه تحذف تلقائيا لان البعض كان يغرق المجموعة بمنشورات نسخ لصق او ينشر قضايا تثير الفتنة وتدعوا إلى الانقسام فتم التوافق بين جميع الأعضاء على حذف مثل هذه الافعال وإن كررها الشخص مرات ومرات فيحذف هو لفترة معينة وقد حذف الاخ شوقي بالماضي عندما وصف قادات الاحزاب بالمومسات ومسميات اخرى وماكنت اتمنى على الأخ شوقي أن يثير الرأي العام ضد مجلس النواب وباصره أو يثير حكاية حذفه اولاً وثانياً لأن ذلك أمر لايمكن القبول به كما هو الحال ياصديقي العزيز فتحي تلبية طلبك بأن تفتح مجموعة النواب للجمهور .

إني لأقدر لك حرصك وإنك وأحدٌ من الأقلام التي يشار إليها بالبنان ولكني اعيب عليك تسرعك في العديد من القضايا وتصديقك لكل ما يأتي إليك دون أن تخضعه للتمعن والتمحيص وإني أيضاً لأعتب على من اقاموا الدنيا ولم يقعدوها ونالوا من مجلس النواب وقيادته في قضية شخصية لا ناقة للمجلس فيها ولا جمل وحسبي أن اقول الله المستعان على ما تصفون .

وتقبل تحياتي

