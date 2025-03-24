شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار في شمال الأراضي المحتلة.. مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب شخصان بجروح حرجة ومتوسطة جراء إطلاق نار في شمال الأراضي المحتلة، وفق قناة 13 الإسرائيلية اليوم الاثنين.

وقالت القناة في موقعها الإلكتروني، "قُتل رجل 75 عامًا وشاب 20 عامًا بجروح خطيرة صباح اليوم جراء إطلاق نار بالقرب من "يوكنعام" في شمال إسرائيل.

وأشارت إلى أنه "تم استدعاء فرق نجمة داود الحمراء وقوات كبيرة إلى مكان الحادث"، لافتة إلى أن "الشرطة قامت بتحييد المسلح المشتبه به".

