الاقتصاد

الموافقة لـ«آفاق العربية» على طرح 10% من أسهمها في السوق الموازية

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

الموافقة لـ«آفاق العربية» على طرح 10% من أسهمها في السوق الموازية

شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«آفاق العربية» على طرح 10% من أسهمها في السوق الموازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية على طلب شركة آفاق العربية للنقل والتخزين تسجيل أسهمها وطرح (900,000) سهماً تمثل (10%) من أسهمها في السوق الموازية.
وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.
وبحسب الهيئة يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار.
وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، إذ أن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا