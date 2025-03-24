شكرا لقرائتكم خبر عن رد امريكي مدمر على هجوم الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد القوات الامريكية على هجمات جماعة الحوثي واستهداف سفنها الحربية، بتنفيذ غارات كثيفة ومدمرة تتواصل على العاصمة صنعاء، واوقعت حتى الان العشرات بين قتيل وجريح، بمحصلة هي الاكبر منذ بدء الحملة العسكرية الامريكية على اليمن، عقب اعلان الحوثيين "استئناف حظر مرور سفن الكيان الاسرائيلي حتى يرفع حصاره عن غزة".

وأعلنت وزارة "الصحة والبيئة" بحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها، عن "استشهاد وإصابة 14 مواطنا جراء غارات العدوان الأمريكي مساء اليوم (الاحد 23 مارس) على مديرية معين في العاصمة صنعاء". مضيفة في بيان: إن هذه "الحصيلة اولية للعدوان الأمريكي على المبنى السكني في منطقة عصر بمديرية معين".تزامنت الغارات الامريكية الجديدة على العاصمة صنعاء، مع تنفيذ الطيران الامريكي، الاحد (23 مارس)، ست غارات على محافظة صعدة. حسب مصادر محلية متطابقة. بينما أعلنت سلطات الحوثيين: إن "العدوان الامريكي عاود استهداف محيط مدينة صعدة بغارتين وشن غارتين على محيط مدينة صعدة، وغارتين على مديريتي سحار وكتاف".

وأمطرت الطائرات الحربية الامريكية اليمن، السبت (22 مارس) بغارات كثيفة تجاوزت 15 غارة استهدفت مواقع افتراضية لجماعة الحوثي في الحديدة ومارب، ضمن الحملة العسكرية الجوية الامريكية المتواصلة منذ السبت (15 مارس) عقب اعلان الحوثيين "استئناف حظر مرور سفن الكيان الاسرائيلي حتى يرفع حصاره عن غزة".

حسب بيانات القيادة المركزية للقوات الامريكية، تستهدف الغارات الامريكية "انهاء القدرات العسكرية للحوثيين"، لكنها استهدفت احياء سكنية ومرافق خدمية ومنشآت مدنية رياضية وزراعية وصناعية، موقعة حتى ليل الاربعاء (19 مارس) ما يزيد عن 160 قتيلا وجريحا، بينهم أطفال ونساء حسب ما اعلنته وزارة الصحة بحكومة الحوثي والمؤتمر.

في المقابل، تواصل جماعة الحوثي تنفيذ هجماتها، ونفذت في الساعات الاولى من صباح يوم السبت (23 مارس)، هجوما جديدا على الكيان الاسرائيلي هو الرابع تواليا بصاروخ باليستي من نوع "فلسطين2"، وعلى قطع حربية تابعة لحاملة الطائرات "يو أس أس هاري ترومان" في البحر الأحمر بطائرات مسيَّرة".