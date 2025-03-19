شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف وصل...شاهد بالفيديو رئيس وزراء العراق السابق عادل عبد المهدي في ضيافة الحوثي بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي، اليوم، إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الارهابية، في ظل تساؤلات حول كيفية تسهيل دخوله.

وتداول نشطاء موالون لميليشيا الحوثي في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا يوثق عبدالمهدي داخل صالة التشريفات في مطار صنعاء الدولي، موضحين أنه سيشارك في ما يسمى بـ"مؤتمر فلسطين الدولي"، الذي تستضيفه المدينة.

ووفق النشطاء كان في استقباله وزير النقل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، محمد عياش قحيم، ونائب وزير الشباب نبيه أبو شوصاء، ورئيس جامعة صعدة ورئيس مؤتمر فلسطين الدكتور عبد الرحيم الحمران.

وآثار وصول عبدالمهدي إلى صنعاء أثار ردود فعل غاضبة من فئات عدة، حيث اعتبره البعض خطوة مثيرة للجدل في ظل الوضع السياسي والعسكري الراهن.

جدير بالذكر أن عادل عبد المهدي أحد قادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق المدعوم من إيران، ورأس الحكومة العراقية للفترة من 25 أكتوبر 2018 إلى 25 نوفمبر 2019، كما شغل منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي الأولى، وشغل منصب نائب رئيس الجمهورية في البلاد منذ 7 أبريل 2005 إلى 31 مايو 2011، ومنصب وزير النفط في الحكومة العراقية 2014.