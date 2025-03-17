شكرا لقرائتكم خبر عن عشبة مهملة في كل بيت يجهلها الجميع.. تعيدك شابا حتى لو كنت في الـ 70 من عمرك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعتر أحد النباتات الطبيعية وهو غني بالعديد من الفوائد الصحية حيث أن له رائحة منعشة بمذاق لذيذ بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن والتي من بينها فيتامين E وB، وهم لهم دور كبير في تعزيز صحة البشرة كما أنه يعزز الزنك والحديد والنحاس لصحة الجسم والحفاظ على شباب البشرة وكذلك الحفاظ على الحيوية والنضارة بها. مكونات وصفة الزعتر للبشرة إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة نضرة ونقية وخالية تماما من التجاعيد عليك تحضير وصفة الزعتر مع بعض المكونات البسيطة الغير مكلفة والتي متوفرة في كل منزل وهي كالآتي: واحد ملعقة زعتر مجفف. اثنين ملعقة كبيرة من بزر الشمر المطحون. نصف كوب ماء مغلي. عصير نصف ليمونة.

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