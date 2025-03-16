شكرا لقرائتكم خبر عن من هي الشخصيات التى تم القضاء عليهم بصنعاء وصعدة .. الاسماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زمة حكومية مفتعله بسبب تمرد خمسه من الوزراء على رئيس الوزراء وقال تقرير سعودي اماراتي: تم القضاء على 6 من قادة الحوثيين حتى الان نتيجة الهجمات المستمرة من قبل الولايات المتحدة على اليمن بينما أكد مصدر سعودي مسؤول: أن المزاعم بتقديم السعودية لدعم لوجستي خلال العملية في اليمن عارية عن الصحة

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