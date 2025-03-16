شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف عن خسائر ضخمة للحوثيين بعد الغارات الأمريكية المكثفة "تفاصيل صادمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهداف مواقع حوثية وانفجارات تهز صنعاء.. شهدت مدينة صنعاء اليمنية ليلة من الغارات الجوية المكثفة التي استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي، ما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة هزت المدينة.

وكان من أبرز المواقع المستهدفة عمارة المؤيد في منطقة الجراف الشرقي، حيث أكدت مصادر محلية أن المبنى كان يُستخدم كمقر سري للمكتب السياسي الأعلى للحوثيين والمقر الرئيسي لإذاعة "المسيرة"، رغم الترويج لكونه مبنى سكنيًا.

وأسفرت الغارة عن مقتل 9 عناصر حوثية كانوا داخل المبنى لحظة القصف.

ضربات جوية على مواقع استراتيجية

إلى جانب الجراف الشرقي، استهدفت الغارات مواقع أخرى ذات أهمية استراتيجية، منها:

مجمع الثورة في مناطق نقم وعطان والصيانة.

منطقة الستين أمام شركة النفط.

معسكر الحوثيين في منطقة جربان بمديرية سنحان.

وأدت الغارات إلى أضرار كبيرة في منطقة عطان، حيث تصاعدت أعمدة الدخان نتيجة القصف المكثف.

السياق الدولي.. الحوثيون وتهديد الملاحة

تأتي هذه الضربات في سياق تصاعد التوتر الإقليمي، حيث تتهم الولايات المتحدة جماعة الحوثي بتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ونتيجة لذلك، نفذت القوات الأمريكية والبريطانية سلسلة غارات على مواقع حوثية، في خطوة تهدف إلى حماية الأمن الدولي وضمان سلامة خطوط التجارة البحرية .

دعوة لتحرير اليمن بدلًا من التعويل على الخارج

في هذا السياق، علّق الكاتب الصحفي اليمني عبدالسلام القيسي على الضربات الأمريكية الأخيرة، معتبرًا أن الغارات تستهدف فقط وقف القرصنة الحوثية في البحر الأحمر، وليس تغيير المشهد السياسي والعسكري في اليمن.

وقال القيسي في تغريدة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا):

"لا تستبشروا، فالغارات الأمريكية ترمي لثني الحوثية عن القرصنة في البحر.

وأشار إلى أن اليمنيين يجب أن يدركوا أن معركتهم ضد الحوثيين هي معركة وطنية خالصة، تحتاج إلى إرادة محلية قوية، وليس مجرد تدخلات خارجية قد تكون مؤقتة، أو ذات أهداف محدودة.

"ترامب لن يحرر صنعاء".. دعوة لاستغلال اللحظة

في تغريدته، أكد القيسي أن التحرير لا يأتي من الخارج، بل يحتاج إلى تحرك يمني داخلي، مشددًا على أهمية استغلال هذه التطورات الدولية لتعزيز الجهود المحلية.

وأضاف في رسالة واضحة:

"ترامب لن يحرر صنعاء، ولكن استغلوا حفلة الشواء هذه، حان الوقت."

تفاعل واسع على منصات التواصل

ولقيت تصريحات القيسي تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، حيث أيّد البعض موقفه الداعي إلى استثمار اللحظة لإطلاق معركة التحرير الوطني، بينما رأى آخرون أن الضربات الجوية الخارجية قد توفر فرصة لإضعاف الحوثيين، مما يسهل أي تحركات داخلية مستقبلية.

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