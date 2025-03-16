شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف عن المقر السري التابع للحوثيين الذي استهدفته الغارات الامريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �هدت العاصمة اليمنية صنعاء ليلة من الغارات الجوية المكثفة التي استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي، مما أدى إلى دوي انفجارات ضخمة هزت المدينة.

استهدفت غارة جوية عمارة المؤيد في منطقة الجراف الشرقي بشعوب شمال صنعاء، والتي تُستخدم كمقر سري للمكتب السياسي الأعلى للحوثيين، بالإضافة إلى كونها المقر الرئيسي لإذاعة المسيرة.

وخلافًا لما تم تداوله عن كون المبنى سكنيًا، فقد أكدت مصادر محلية أن الغارة استهدفت مقرًا قياديًا للحوثيين.

أسفرت الغارة عن مقتل 9 عناصر من الحوثيين كانوا متواجدين داخل المبنى وقت القصف.

كما استهدفت الغارات مجمع الثورة في مناطق نقم وعطان والصيانة، ومنطقة الستين أمام شركة النفط، ومعسكرًا للحوثيين في منطقة جربان بمديرية سنحان. وألحقت الغارات أضرارًا كبيرة في منطقة عطان.

وتأتي هذه الغارات في سياق تصاعد التوتر في اليمن، حيث تتهم الولايات المتحدة جماعة الحوثي بتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

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