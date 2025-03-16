شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: حزب المؤتمر الشعبي العام يفاجئ الجميع ويعلن موقفه من القصف الأمريكي على الحوثيين "بيان " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي "فرع صنعاء" واستنكروا بشدة ما وصفوه بالعدوان الأمريكي الذي استهدف عددًا من المحافظات اليمنية مساء السبت، وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف منازل المدنيين الأبرياء.

وأوضح المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أن العدوان الذي استهدف العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وذمار والبيضاء وحجة، والذي جاء بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب تجاه اليمن، إنما يأتي في سياق سعي واشنطن لحماية الكيان الصهيوني.

واعتبر المؤتمر أن قيام العدو الأمريكي والبريطاني باستهداف أعيان مدنية يهدف إلى الإضرار بمقدرات الشعب اليمني، وإرهاب أبنائه، وانتهاك سيادة اليمن واستقلاله، في محاولة يائسة لثني الشعب اليمني عن مواقفه المبدئية والثابتة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعا المؤتمر الشعب اليمني وقواه السياسية الشريفة إلى التوحد ومزيد من اليقظة، والعمل على تماسك الجبهة الداخلية بشكل أقوى لمواجهة العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني، مؤكدًا أن الشعب اليمني كان وسيظل في مقدمة الصفوف للدفاع عن قضية الأمة حتى يحرر الشعب الفلسطيني أرضه ويقرر مصيره بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وجدد المؤتمر تأكيده على حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه ووطنه ووحدته بكافة الوسائل المتاحة، مؤكدًا دعمه وتأييده لأي خطوات تتخذها القيادة والقوات المسلحة للرد على العدوان الأمريكي البريطاني.

وعبر المؤتمر عن تعازيه الحارة لأسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.