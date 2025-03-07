شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقدم "هدية عالمية" للنصر السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ّم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، قائد النصر السعودي، هدية عالمية لفريقه بعد أن أسهم في تحقيق رقم قياسي مهم خلال الفترة الأخيرة. ويخوض رونالدو موسمه الأخير مع النصر دون حسم مستقبله حتى الآن رفقة الفريق السعودي الذي انضم إلى صفوفه في شهر يناير 2023. وقال أدريان كاريون أرماس، رئيس التسويق وتطوير الأعمال الدولية في صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن هناك رغبة في تجديد شراء حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي في الموسم المقبل. وحصلت الصحيفة الإسبانية على حقوق بث مباريات الدوري السعودي عبر منصاتها في إسبانيا. وأشار أرماس عبر صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن هناك إقبالا كبيرا على مشاهدة مباريات الدوري قد يصل إلى 3 ملايين مشاهد في بعض اللقاءات. وأضاف: "بدأنا بالفعل التفاوض من أجل الحفاظ على حقوق بث الدوري السعودي بشكل حصري في إسبانيا، ونحن سعداء بالتفاعل مع مباريات دوري روشن". أخبار ذات علاقة وسيطرت مباريات النصر السعودي على قائمة الأعلى مشاهدة في إسبانيا بفضل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سبق له اللعب في ريال مدريد الإسباني خلال الفترة بين 2009 حتى 2018. وقال أرماس: "لا شك أن وجود رونالدو يجعل مباريات النصر الأعلى مشاهدة وتتخطى 3 ملايين متابع في كل مباراة". وأضاف: "الفريق الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة هو الاتحاد بفضل وجود الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق ثم الهلال خاصة في فترة وجود البرازيلي نيمار نجم برشلونة السابق". أخبار ذات علاقة وأشار إلى أن هناك متابعة كبيرة أيضًا لمباريات القادسية في وجود المدافع ناتشو فرنانديز قائد ريال مدريد السابق والمدرب الإسباني ميشيل غونزاليس. وأتم قائلاً: "نذيع مباريات الدوري السعودي بشكل مجاني عبر منصات ماركا وهو ما يساعد في الوصول لعدد كبير من المشاهدين".

كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يقدم "هدية عالمية" للنصر السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.