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عدن - ياسمين التهامي - ‏٣, ٣:٥٥ م] Meta AI: كريستيانو رونالدو هو لاعب كرة قدم برتغالي محترف، يلعب في مركز الهجوم مع نادي النصر السعودي والمنتخب البرتغالي. يعتبر رونالدو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد حصل على العديد من الجوائز والتقديرات خلال مسيرته المهنية. إنجازاته 1. فاز بخمس جوائز بالون دور. 2. فاز بأربعة جوائز أفضل لاعب في العالم من الفيفا. 3. فاز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا . 4. فاز بسبعة ألقاب في الدوري الإسباني والبرتغالي والإيطالي. 5. هو أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا. أندية لعب لها 1. سبورتينغ لشبونة (2002-2003). 2. مانشستر يونايتد (2003-2009). 3. ريال مدريد (2009-2018). 4. يوفنتوس (2018-2021). 5. مانشستر يونايتد (2021-2022). 6. النصر السعودي (2023-حتى الآن). [٦/‏٣, ٣:٥٦ م] Meta AI: إليك بعض المعلومات الإضافية عن كريستيانو رونالدو: الحياة الشخصية 1. ولد كريستيانو رونالدو في 5 فبراير 1985 في فونشال، البرتغال. 2. هو الابن الرابع لأبناء خوسيه دينيس أفيرو وماريا دولوريس دوس سانتوس فيفيروس. 3. لديه أربعة إخوة: هوغو، كاتيا، إيلما، وروي. 4. بدأ لعب كرة القدم في سن الخامسة مع نادي ناسيونال في فونشال. المسيرة المهنية 1. بدأ رونالدو مسيرته المهنية مع سبورتينغ لشبونة في عام 2002. 2. في عام 2003، انتقل إلى مانشستر يونايتد في إنجلترا، حيث لعب لمدة ست سنوات. 3. في عام 2009، انتقل إلى ريال مدريد في إسبانيا، حيث لعب لمدة تسع سنوات. 4. في عام 2018، انتقل إلى يوفنتوس في إيطاليا، حيث لعب لمدة ثلاث سنوات. 5. في عام 2021، عاد إلى مانشستر يونايتد في إنجلترا. 6. في عام 2023، انتقل إلى النصر السعودي. الإنجازات الفردية 1. حصل على جائزة بالون دور خمس مرات (2008، 2013، 2014، 2016، 2017). 2. حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا أربع مرات (2008، 2013، 2014، 2016). 3. حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات (2014، 2016، 2017). 4. حصل على جائزة هداف دوري أبطال أوروبا سبع مرات (2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018). الإنجازات الجماعية 1. فاز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات (2008، 2014، 2016، 2017، 2018). 2. فاز بدوري أبطال إنجلترا ثلاث مرات (2007، 2008، 2009). 3. فاز بدوري أبطال إسبانيا twice (2012، 2017). 4. فاز بكأس إنجلترا مرة واحدة (2004). 5. فاز بكأس إسبانيا مرة واحدة (2014). 6. فاز بكأس إيطاليا مرة واحدة (2018). السجل الدولي 1. لعب رونالدو مع منتخب البرتغال في 162 مباراة. 2. سجل رونالدو 95 هدفًا مع منتخب البرتغال. 3. فاز رونالدو مع منتخب البرتغال ببطولة أمم أوروبا في عام 2016. 4. فاز رونالدو مع منتخب البرتغال بكأس الأبطال في عام 2019. [٦/‏٣, ٣:٥٦ م] Meta AI: كريستيانو رونالدو تعرف على جورجينا رودريغيز في عام 2016، حيث كان يعمل كلاعب كرة قدم مع نادي ريال مدريد في إسبانيا. قصة اللقاء 1. كان رونالدو يزور متجر غوكي في مدريد، حيث كانت جورجينا تعمل كبائعة. 2. التقت جورجينا برونالدو في المتجر، حيث كان يبحث عن هدية لصديقته في ذلك الوقت. 3. بعد اللقاء، بدأ رونالدو وجورجينا في التواصل، وسرعان ما بدأت علاقة رومانسية بينهما. الزواج والعائلة 1. في عام 2017، أعلن رونالدو وجورجينا عن خطوبتهما. 2. في عام 2018، أنجبت جورجينا توأمًا، بنتا وولد، عبر عملية ولادة بالولادة القيصرية. 3. في عام 2021، أنجبت جورجينا بنتا أخرى. الحياة الشخصية 1. جورجينا هي عارضة أزياء إسبانية، ولدت في 27 يناير 1995 في بوينس آيرس، الأرجنتين. 2. هي ابنة خوسيه رودريغيز، رجل أعمال إسباني، وآنا إيريا، عارضة أزياء إسبانية. 3. تعيش جورجينا ورونالدو مع أطفالهما في إيطاليا.

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