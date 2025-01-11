شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى سارة ...الرئيس العليمي يفاجئ الجميع ويوجة بارسال هذا الدعم العاجل "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتوفير شحنة إسعافية جديدة من النفط الخام لمحافظة مأرب، كدفعة أولى لتشغيل محطة "الرئيس" في عدن

واضاف:وذلك في إطار المبادرات السابقة التي قادها عضو مجلس القيادة الشيخ سلطان العرادة، والجهود المستمرة التي يبذلها محافظ عدن أحمد لملس للتخفيف من معاناة المواطنين وضمان استمرار عمل الخدمات الأساسية.

واختتم:

نأمل في استئناف عاجل لتدفق الوقود من محافظة حضرموت، استجابةً للخطة الرئاسية المعلنة لتطبيع الأوضاع في المحافظة، واستعادة دورها الفاعل في العملية الاقتصادية، وتحسين الخدمات والظروف المعيشية للمواطنين في حضرموت وجميع المحافظات المحررة.

