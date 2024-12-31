شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الأمنية بمديرية قشن تضبط مطلوبًا بتهمة سرقة دراجة نارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية قشن بمحافظة المهرة من ضبط شخص متهم بسرقة دراجة نارية من إحدى مديريات المحافظة، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة.

وذكر مصدر أمني في مديرية قشن أنه فور تلقي بلاغ بشأن سرقة دراجة نارية، تم تكثيف الجهود الأمنية لتتبع المتهم، الذي كان قد ترك الدراجة في المديرية وفرّ هاربًا.

وأوضح المصدر أن المتهم تم ضبطه أثناء محاولته العودة إلى المديرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

من جانبه، أكد مدير أمن مديرية قشن، النقيب عبدالله عوشن الجدحي، أن الأجهزة الأمنية في المديرية ستواصل جهودها لضمان الأمن والاستقرار بالتعاون مع أبناء المحافظة.