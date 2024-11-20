نقابة المعلمين بشبوة تدين اعتداءً على وقفة سلمية وتطالب بتحقيق شفاف 

المنامة - ياسر ابراهيم -

أدانت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة شبوة، اليوم الأربعاء، الاعتداء الذي تعرضت له وقفة احتجاجية سلمية نظمها المعلمون؛ للمطالبة بحقوقهم المشروعة المكفولة بالدستور والقانون.

وأكدت النقابة في بيان حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، دعمها الكامل لمطالب الوقفة، باعتبارها تعكس روح التضامن بين العاملين في القطاع التربوي وحرصهم على تحسين أوضاع التعليم في المحافظة.

واستنكرت النقابة ما وصفته بـ"الاعتداء غير المبرر" الذي ارتكبته بعض القوات الأمنية ضد المعلمين المشاركين في الوقفة، معتبرة أن الحادثة تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وطالبت بتحقيق شفاف يكشف ملابسات الاعتداء ومحاسبة المسؤولين عنه، مع اتخاذ خطوات تضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

وشددت النقابة على أهمية تحسين أوضاع المعلمين المعيشية كجزء أساسي من الاستجابة لمطالبهم، إلى جانب تهيئة بيئة آمنة تحترم حقوق الإنسان وتدعم حرية التعبير، لضمان استمرار العملية التعليمية في المحافظة.

وأكدت النقابة التزامها بالدفاع عن حقوق المعلمين بكافة الوسائل السلمية والقانونية المتاحة، داعية منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية إلى التضامن مع المعلمين ودعم قضيتهم العادلة.

وأشارت إلى أن الحراك السلمي للمعلمين ليس مجرد مطالب فئوية، بل يمثل دعوة لإنقاذ مستقبل التعليم في شبوة واليمن بشكل عام.

وكانت قوات أمنية، قد قامت في وقت سابق بالاعتداء على وقفة احتجاجية نفذها العشرات من المعلمين في محافظة شبوة.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن أفراد من القوات المشتركة (أمن عام - دفاع شبوة)، اعتدوا على الوقفة التي كان يعتزم المعلمون إقامتها أمام مبنى السلطة المحلية في مدينة عتق، للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المالية.

وأضافت أن الجنود مزقوا شعارات الوقفة، وفرقوا المحتجين الذين تجمعوا للمطالبة بصرف مستحقاتهم وحقوقهم القانونية.