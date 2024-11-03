الأمم المتحدة: 1,9 مليون طلب لجوء جديد في العالم تم تسجيله خلال 2024

المنامة - ياسر ابراهيم - سفينة صومالية تقل لاجئين عائدين من اليمن - أرشيف

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السبت، إن النصف الأول من العام الجاري 2024 شهد تسجيل 1,9مليون طلب لجوء جديد في العالم.

وقالت المنظمة الأممية في تغريدة لها عبر منصة "إكس"، "بغض النظر عن سبب اضطرار هؤلاء طالبي اللجوء للفرار، والمكان الذي يأتون منه، وهويتهم، لكن طلب اللجوء حق أساسي من حقوق الإنسان".

وأضافت: "كل شخص أُجبر على الفرار يستحق فرصة لالتماس الأمان والشعور بالانتماء".

وكانت المفوضية قد أكدت في وقت سابق، ارتفاع أعداد النازحين قسرًا في العالم من 59,2 مليون في 2014 إلى أكثر من 122مليون نازح قسرًا.

وأشارت إلى أن الحروب والصراعات لا تزال هي المحرك الأبرز لهذه المأساة الإنسانية التي يشهدها العالم.