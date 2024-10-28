بعد صدور حكم بإعادتها لمالكها.. قيادي حوثي يقتحم مدرسة أهلية بمدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم -

اقتحمت قوة حوثية، اليوم الإثنين، مدرسة أهلية وسط مدينة إب، وسط اليمن، أثناء اختبارات الطلاب والطلاب.

وقال مصدر خاص لـ"يمن شباب نت"، إن عناصر حوثية مُسلّحة بزي عسكري ومدني يقودهم الحوثي المعين وكيلا للمحافظة لشئون التنمية "يحيى القاسمي" اقتحموا مدرسة "المناهل" الأهلية، بمدينة إب، أثناء أداء الطلاب اختبارات نهاية الفصل الأول.

وحسب المصدر، فقد جاء اقتحام المدرسة من قبل القيادة القاسمي، بعد خمس سنوات من سيطرته على إيراداتها، كونه محكّم في نزاع بين شركائها ضمن أربعة محكمّين آخرين.

وأوضح المصدر، أن المحكّمون الأربعة بما فيهم القاسمي، أصدروا الأسبوع الماضي، حكمًا يقضي بإعادتها لمالكها الأصلي؛ لكن الجميع تفاجأ باقتحام القاسمي للمدرسة.

وأكد المصدر، أن القيادي الحوثي القاسمي يريد السيطرة على المدرسة وإيقاء إيراداتها له.

وتحول معظم قادة الحوثيين إلى مُحكّمين في قضايا تجارية؛ لأجل السيطرة على ما بقي من مشاريع تجارية في مناطق سيطرتهم.