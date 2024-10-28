أبين.. اشتباكات بين مسلح قبلي وجنود يتبعون قوات درع الوطن في لودر

المنامة - ياسر ابراهيم -

أفاد مصدر محلي، بأن اشتباكات اندلعت بين مسلح قبلي، وجنود يتبعون قوات درع الوطن في المنطقة الوسطى بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وقال المصدر، لـ"يمن شباب نت"، إن اشتباكات اندلعت الليلة الماضية، بين مسلّح قبلي، ووحدات من قوات درع الوطن، وسط مدينة لودر.

وأوضح المصدر، أن المسلح الذي ينتمي لقبائل "الدماني" هاجم مقرًا لأفراد اللواء الثالث درع الوطن، واشتبك معهم، دون وقوع إصابات.

وحسب المصادر، فأن المسلح كان من ضمن قوام تلك القوات، مشيرة إلى أنه اختلف معها وتم فصله سابقا دون معرفة الأسباب.

ومطلع العام الماضي 2023، أنشأت قوات درع الوطن، بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وتنتشر وحداتها في عدد من المحافظات شرق وجنوب البلاد.