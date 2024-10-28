إب..نُذر مواجهات قبلية في مديرية الشعر إثر خلاف على طريق تغذيه مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - تشهد مديرية الشعر، شرقي محافظة إب (وسط اليمن)، توتراً قبلياً بين أسرتين، إثر خلاف على شق طريق تغذيه مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن خلافاً نشب بين أسرة "آل شهبين" وأسرة "عبية" في عزلة الأملوك بمديرية الشعر حول شق طريق يسعى مغتربون من الأخيرين شقها بدعم وحماية من مليشيا الحوثي في أراضي مملوكة للأسرة الأولى.

وأضافت المصادر أن مغتربين من أسرة "عبية" شرعوا في شق طريق تمر بأملاك أسرة "شهبين" في قرية "الشريحيين" تحت مسمى مبادرة مجتمعية، وهو الأمر الذي تداعى لأجله أبناء أسرة "شهبين" ومتضامنين معهم من القرية للتصدي لعمليات الشق.

وذكرت المصادر أن مدير المديرية ومدير أمن المديرية وقيادات أمنية في سلطات المليشيا بالمحافظة تقف إلى جانب أسرة "عبية" ويحمون عمليات شق الطريق بعد أن تلقوا رشاوي مالية كبيرة.

وأِشارت المصادر إلى أن المليشيا اختطفت عددا كبيرا من وجاهات وأبناء قرية "الشريحيين" على ذمة رفضهم لعملية الشق.

ولفتت المصادر إلى أن المنطقة تشهد توتراً وتحشيداً بين الجانبين، قد يؤدي إلى مواجهات مسلحة، خاصة مع استمرار انحياز المليشيا لطرف على حساب آخر وحماية عملية شق الطريق الذي يوجد له بديل ومعبد بتمويل من الأهالي.

ودعا وجهاء من المديرية إلى ضرورة تدخل العقلاء لاحتواء الموقف، مطالبين سلطات المليشيا بالتوقف عن شب نار الفتنة في المنطقة.

وتشهد محافظة إب، تصاعدا ًمتزايداً في الصراعات المحلية المرتبطة بالأراضي، وسط تغذية مليشيا الحوثي لتلك الصراعات التي عادة ما تسفر عن سقوط قتلى وجرحى.