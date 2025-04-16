مجموعة السبع: قلقون إزاء تقارير عن استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب في السودان

دانت مجموعة السبع بشدة هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين في السودان، وأعربت عن قلقها إزاء تقارير تشير إلى استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
وفي هذا السياق، دعت المجموعة أطراف الصراع إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وإعلان جدة، مع التأكيد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية. كما شددت على أهمية وقف جميع الجهات الخارجية الفاعلة أي دعم من شأنه أن يزيد من تأجيج الصراع في السودان.
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