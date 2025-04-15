الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر الى قطاع غزة

اعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الجيش رصد طائرة مسيّرة حاولت تهريب أسلحة من الأراضي المصرية إلى داخل إسرائيل في منطقة عمل لواء فاران.

وأوضح الجيش الاسرائيلي في بيان، أنه “تم إسقاط الطائرة المسيّرة من قبل قوات الجيش. وعند وصول قوات الأمن إلى الموقع، عثر على الطائرة وأربعة أسلحة وذخيرة”. تابع “تم تسليم الأسلحة المصادرة إلى شرطة إسرائيل لمتابعة المعالجة”.