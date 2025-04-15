قبلان قبلان ينقل رسالة شفهية من بري إلى رئيس الجمهورية العراقي

‏نقل النائب قبلان قبلان موفد رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة شفهية إلى رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، وذلك خلال استقباله في قصر بغداد بحضور سعادة السفير اللبناني لدى العراق السيد علي أديب الحبحاب.

‏وأبلغ قبلان فخامة الرئيس تحيات بري وتقديره العالي لمواقف العراق الداعمة للبنان وشعبه في مختلف الظروف مشيدا بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

‏وتناولت الرسالة سبل تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل آليات التنسيق بين بيروت وبغداد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم مصلحة الشعبين ويعزز الاستقرار في المنطقة.

‏من جانبه، عبر فخامة رئيس الجمهورية عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط العراق بلبنان وحمل النائب قبلان تحياته وتمنياته لبري بالتوفيق وللشعب اللبناني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، مشددا على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يعكس تطلعات الشعبين ويكرس مبادئ التضامن العربي.