تنظيم مسيرات عيد الفصح السنوية تحت شعار "حمامة السلام" في المانيا

نظم نشطاء سلام في عدة مدن ألمانية، مسيرات عيد الفصح السنوية تحت شعار "حمامة السلام"، في ظل خطط برلين وحكومات أوروبية لزيادة الإنفاق العسكري بصورة ضخمة على إعادة التسليح.

وأشارت التقديرات الأولية للشرطة إلى أن "عدة مئات احتشدوا في كل من برلين ومنطقة الرور وفيسبادن وكاسل".

وتضمنت الشعارات الأساسية للمسيرات المطالبة بنزع السلاح وعالم خال من الأسلحة النووية، فضلا عن إنهاء الحروب.

وفي بعض المدن، كان الإقبال على مسيرات عيد الفصح هذا العام أكبر من العام الماضي، بحسب ورشة السلام والمستقبل في فرانكفورت.