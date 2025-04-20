رئيس استخبارات تركيا بحث مع قيادي في حماس إيصال المساعدات لغزة وجهود وقف إطلاق النار

التقى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين، رئيس مجلس شورى حركة حماس محمد درويش، للبحث في سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وجهود إرساء وقف دائم لإطلاق النار وكذلك سبل التصدي لخطط إسرائيل لتهجير سكان غزة، وفق وكالة الأناضول.

ولم تحدد وكالة الأناضول المكان الذي عقد فيه الاجتماع.

وأكد كالين خلال اللقاء أن تركيا "ستقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي أبدى إصرارا وصبرا كبيرين لحماية أرضه رغم الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين، وسياسات التجويع التي تنفذها إسرائيل لتهجير فلسطينيي القطاع"، وفق الوكالة.

وأكدت حماس في بيان استعدادها "للتوصل إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب" والانسحاب الإسرائيلي من غزة وبدء الإعمار.

كذلك أبدت استعدادها "للشروع الفوري في تطبيق المقترح المصري بإنشاء لجنة خاصة لإدارة قطاع غزة من مستقلين وشخصيات وطنية مهنية".

وأشارت "الأناضول" إلى أنه تم خلال الاجتماع التشديد على "رفض سياسات إسرائيل التوسعية والاحتلالية، ومعارضة كل محاولات الاحتلال والضم الجديدة".