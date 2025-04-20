مقتل 3 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة في نهر بولاية نبراسكا الأميركية

قتل 3 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة من طراز "سيسنا 180" لسبب مجهول في نهر بلات بمنطقة فريمونت شرق ولاية نبراسكا الأميركية.

ووفقا لإدارة الطيران الفيدرالية كانت الطائرة من طراز سيسنا 180، تحلق على طول نهر بلات وسقطت في النهر عند الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء يوم الجمعة، فيما لم يتضح سبب الحادث فورا.

وانتشلت جثث الضحايا، لكن السلطات لم تكشف هويات أصحابها بعد في أعقاب الحادث.

وأكدت السلطات أن "إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيشرفان على التحقيق بالقرب من فريمونت، التي تقع على بعد حوالي 37 ميلا (59.5 كيلومتر) غرب مدينة أوماها بولاية نبراسكا".