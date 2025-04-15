محافظ جبل لبنان تفقد سير العمل في سراي جونية

قام محافظ جبل لبنان محمد المكاوي بزيارة تفقدية إلى سراي جونية، حيث جال في مختلف الدوائر والإدارات للاطلاع على سير العمل والوقوف على حاجات الموظفين والمواطنين.

وشملت الجولة دائرة المساحة المالية العقارية والتنظيم المدني والعمل والصحة، واستمع المحافظ المكاوي إلى شروح مفصلة عن آلية العمل والتحديات التي تواجه هذه الدوائر الحيوية.

كما تابع سير العمل في القائمقامية، وعقد اجتماعا مع قائمقام كسروان ستريدا نبهان ورؤساء المصالح والدوائر في السرايا، مؤكدا "أهمية تضافر الجهود لخدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم"، مشدد على "ضرورة التزام القوانين والأنظمة لضمان سير العمل بكفاءة وشفافية".

واطلع على سير التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة٬ مؤكدا "أهمية هذه الانتخابات في تعزيز الديموقراطية المحلية وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم".

وخلال الزيارة، أكد المكاوي "دعم المحافظة الكامل لسراي جونية وجميع العاملين فيها"، مشددا على "الدور المهم الذي تلعبه الإدارات المحلية في خدمة المجتمع وتلبية حاجاته".

كما أشار إلى "أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة"٬ لافتا الى "ارتياحه لسير العمل في مختلف الدوائر والإدارات، وحث الموظفين على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين".