ميقاتي عبّر للصفدي هاتفيا عن تضامنه مع الاردن في وجه كل محاولات زعزعة أمنه

أجرى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي اتصالا بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني ايمن الصفدي مستفسرا عن المعلومات التي اعلنت عن ضبط خلية تصنّع الصواريخ داخل الاردن، وما اشير الى ارتباطها بجهات داخل لبنان. وعبّر ميقاتي عن تضامنه مع الاردن في وجه كل محاولات زعزعة أمنه، متمنيا للشعب الاردني الامان والاستقرار.

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