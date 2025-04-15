أكد المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، أنه "لا ننظر إلى المحادثات في عمان بتفاؤل أو تشاؤم مفرطين ولا نربط قضايا البلاد بها"، مشدداً على أنه "ليس لدينا ثقة بالجانب المقابل لكننا نثق بقدراتنا".
ولفت الخامنئي، الى أن "محادثات عمان واحدة من عشرات المهمات التي تقوم بها وزارة الخارجية الإيرانية"، مؤكداً أنه "تم اتخاذ خطوة المحادثات ونفذت مراحلها الأولى بشكل جيد".
كانت هذه تفاصيل خبر الخامنئي: لا ننظر إلى المحادثات مع أميركا بتفاؤل أو تشاؤم ونحن لا نثق بالجانب المقابل لكننا نثق بقدراتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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