شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الاوروبي يعلق الرسوم الجمركية المضادة على أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

التراجع عن الرسوم المضادة

الدمام - شريف احمد - أعلنت المفوضية الأوروبية أن رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب معلق حتى 14 يوليو من أجل إعطاء فرصة للمفاوضات مع الرئيس الأمريكي.وتخوض واشنطن وبروكسل مواجهات تجارية منذ أسابيع بين الرسوم والرد عليها، بعدما أطلق ترامب حربًا تجارية لم يسلم منها شركاء بلاده الوثيقين.وكانت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 أقرت الأربعاء أولى تدابيرها، فارضة رسومًا مضادة على البضائع الأمريكية مثل الدراجات النارية والصويا والدواجن.وجاءت هذه التعرفات المشددة ردًا على رسوم جمركية فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم.لكن بعد ساعات، أعلن ترامب تعليق بعض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، وتماهى التكتل مع ذلك من أجل التفاوض مع الإدارة الأمريكية، دون الإعلان عن فترة محددة لتعليق رسومه المضادة.