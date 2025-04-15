سلطات كوريا الجنوبية تعتزم دعم قطاع أشباه الموصلات بنحو خمسة مليارات دولار

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، أنّها تعتزم ضخّ 4.9 مليارات دولار إضافية في قطاع صناعة أشباه الموصلات الكورية الجنوبية بسبب حالة "عدم اليقين المتزايد" الناجمة عن التعرفات الجمركية التي يهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده من هذه المنتجات.

وقالت وزارة المالية الكورية الجنوبية في بيان إنّه "تمّ التخطيط لخطة استثمار مالي هجومية لمساعدة الشركات المحلية على مواجهة التحديات المتزايدة في سباق أشباه الموصلات العالمي".

ويأتي قرار سيول غداة قول ترامب إنه سيعلن "خلال الأسبوع المقبل" فرض رسوم جمركية جديدة على واردات بلاده من أشباه الموصلات.

بدوره، قال وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك إنّ الرسوم الجديدة على أشباه الموصلات قد تدخل حيّز التنفيذ "في غضون شهر أو شهرين".

وهذه الرقائق تُعتبر حيوية لكبريات شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.