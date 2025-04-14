شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا أستبعد شن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يستبعد شن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية.

وفي تصريحات حديثة لترامب اليوم الإثنين، أوضح أن إيران "لا بد أن تكف عن السعي لامتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه عواقب قاسية، قد تشمل توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية.

كما سُئل ترامب عما إذا كان الرد المحتمل قد يشمل توجيه ضربات إلى منشآت نووية إيرانية أجاب قائلاً "بالتأكيد".