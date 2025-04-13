القوات الجوية الأوكرانية: دفاعاتنا أسقطت 43 مسيرة روسية من بين 55 استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا الليلة الماضية

اعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن "دفاعاتنا أسقطت 43 مسيرة روسية من بين 55 استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا الليلة الماضية".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 13 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية".

وقالت في بيان، "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 13طائرة مسيرة أوكرانية، منها 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".